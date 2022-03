Официало обявиха битката на Кобрата и Тервел Пулев

Трилър файт клуб официално обявиха битката между Тервел Пулев и Сергей Ковальов. Те ще се бият в един от най-интересните мачове на галавечер в емблематичната зала "Форум" в Ингълууд, Калифорния (САЩ) на 14 май.

На същата гала Кубрат Пулев ще срещне на ринга Алексай Федосов, а в бойната карта ще гледаме още Иван Холифийлд, Фернандо Варгас-младши, Амадо Варгас и Емилиано Варгас.

Тервел Пулев излиза срещу най-сериозното изпитание в досегашната си професионална кариера,а ето няколко интересни факти за руснака:

Ковальов е 3-кратен световен шампион в лека-тежка категория.

Боксьор на годината в престижните награди на списание "Ринг" за 2014-а.

Започва да тренира хокей, но спира, след като неговата екипировка е открадната.

В началото на 2021-а даде положителна проба за синтетичен тестостерон.

Беше изключително близко до победа над Андре Уорд в техния първи мач, като го свали в нокдаун (114:113 в трите карти). Точните удари в този мач бяха 126:116 а руснака.

През 2018-а счупи нос на жена, която след това го осъди да плати $650 000 обезщетение. Прокуратурата го осъди на 3 години пробация и два дни активна присъда.

Sat. 5/14 #TrillerFightClub presents TrillerVerz 5 ‘Lineage of Greatness’ featuring legendary boxing families & an iconic Verzuz battle at @TheForum



Sergey Kovalev vs Tervel Pulev

Kubrat Pulev vs Andrey Fedosov

+ Evan Holyfield, Fernando Vargas Jr, Amado Vargas & Emiliano Vargas pic.twitter.com/klSSVAhJlu