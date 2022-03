1000 мача начело: Атлетико поздрави президента си за невероятното постижение

Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Карезо Торес официално отпразнува своя мач №1000 начело на испанския гранд, като за целта бе награден със специален плакет и тениска с автографите на целия първи отбор, научихме от клубния уебсайт.

Бизнесменът е 29-ият президент в историята на отбора и без никакво съмнение той е най-успешният от всички своите предшественици.

Той печели поста през 2003 г., а след това взема съдбоносното решение за строежа на нов стадион и назначаването на Диего Симеоне за старши-треньор. В резултат „дюшекчиите“ се сдобиват с едно от най-модерните съоръжения в света на футбола, а с новия наставник връща на два пъти шампионската титла в клуба.

Въпросният мач №1000 бе знаменитата победа над Манчестър Юнайтед в 1/8-финалите на Шампионската лига.

