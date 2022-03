Артета надхитри Джерард в оспорван мач на „Вила Парк“

Микел Артета надхитри Стивън Джерард в дербито между Астън Вила и Арсенал, завършило 0:1 в полза на „артилеристите“.

Букайо Сака стана автор на единственото попадение, възползвайки се от светлината на слънцето в очите на бившия си съотборник Емилиано Мартинез през първата част, стреляйки през куп от играчи с премерен удар край аржентинеца.

Самият Сака бе въвлечен и в най-спорната ситуация секунди по-късно, когато Тайрън Мингс пофлиртува с червения картон, като влезе с бутоните за една спортна топка, изчисти я и след това най-безцеремонно удари съперника си през пищяла и глезена. Капитанът на „виланите“ имаше късмет, че получи само жълт картон, а и е редно да признаем, че спечелването на топката му гарантира това за разлика от същата ситуация с Алексис Санчез срещу Ливърпул в Шампионската лига преди две седмици.

Срещата след това се изнерви доста и нарушенията бяха в пъти повече от красивите ситуации пред двете врати, като дори домакините стигнаха до един-единствен точен удар в хода на целия двубой.

Трите точки затвърждават позицията на Арсенал в топ 4 и вече клубът има аванс от 4 пункта пред Манчестър Юнайтед и то с мач по-малко.

Астън Вила пък вече трябва да мисли за приключване на сезона, защото деветото място в таблицата е максимума, до който тимът може да се добере, а зоната на изпадащите се намира още по-далеч.

𝗙𝘂𝗹𝗹-𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲𝘀.



Just look at those celebrations from Arsenal, they know how big this win is for their top-four ambitions! #beINPL #AVLARS



Watch Now 👉 https://t.co/gpZe8hLirP pic.twitter.com/RFNssuGgKL