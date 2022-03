Тимът на Патрик Виейра унизи този на Франк Лампард за Купата

Кристъл Палас унизи Евертън с внушителното 4:0 на 1/4-финалите за ФА Къп, за да последва Челси към финалната четворка в турнира.

Марк Геси, Жан-Филип Матета, Вилфред Заха и Уил Хюз вкараха трите попадения във вратата на „карамелите“, като особено впечатление направи това на Заха, защото вятърът и параболата на топката след удара на Майкъл Олаиз изненадаха почти всички терена, трибуните и пред екраните. Кълбото удари гредата и попадна в краката на крилото, а той не се посвени, за да направи резултата 3:0 в онзи момент.

Патрик Виейра направи сериозна крачка към номинацията си за треньор на сезона в Англия, защото превърна „орлите“ в преобразен отбор, който е способен на подобни страхотни изяви.

Франк Лампард обаче е изправен пред ново уволнение, ако нещо драматично не се подобри за неговия тим в близките седмици.

How does a trip to Wembley sound? #CPFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/kKwEi9D3zb