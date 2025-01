Володимир Зеленски към Роберт Фицо: Чакам те в Киев!

Премиерът на Словакия Роберт Фицо днес отправи покана към украинския президент Володимир Зеленски за преговори по въпроси, свързани с транзита на газ, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Двете страни водят ожесточен спор, който започна, след като от 1 януари Украйна спря транзита на руски газ през своята територия заради изтичане на съответното споразумение между Киев и Москва.

"Подобна среща ще създаде добра основа за открити дискусии за газовите доставки до Словакия и други страни през украинска територия", посочва Фицо в отворено писмо до Зеленски.

"ОК. Елате в Киев в петък", отговори Зеленски в кратко съобщение в "Екс".

