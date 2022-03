Вратарят на Аякс пострада в тежка катастрофа (СНИМКИ)

25-годишният титулярен вратар на Аякс Андре Онана пострада в тежка катастрофа, научихме от клубния уеб-сайт.

Камерунецът се е прибрал в родината, за да се включи в лагера за националния отбор, когато с джипа си се удря челно в друг автомобил.

Съобщава се, че той се е разминал без сериозни наранявания, макар джиповете да изглеждат ужасно след сблъсъка.

Припомняме, че Онана подписа предварителен договор с италианския Интер, тъй като договорът му с нидерландците изтича, а догодина се очаква да измести Самир Ханданович на вратата.

📸 Cameroon goalkeeper, Andre Onana involved in a serious accident on his way to Douala ahead of their #FIFAWC2022Q against Algeria. pic.twitter.com/NoL3GMtBrw