Мел Гибсън разкри подробности за дългоочакваното продължение на "Страстите Христови"

Мел Гибсън сподели актуална информация за дългоочакваното продължение на епичния библейски филм от 2004 година „Страстите Христови“. Говорейки в подкаста на Джо Роган, той разкри, че продукцията на новия филм, озаглавен „Възкресението Христово“, може да започне през 2026 година, съобщи Variety.

„Надявам се това да стане догодина. Има много работа, защото този филм е като пътуване в друга реалност,“ коментира Гибсън. Той добави, че сценарият, който пише заедно с Рандал Уолъс, е нещо, което „никога не е чел преди“.

„Брат ми, аз и Рандъл се събрахме, за да разработим историята. Събраха се доста добри умове, но идеите са доста шантави,“ сподели Гибсън. „За да разкажем историята правилно, трябва да започнем с падението на ангелите, което означава, че се потапяме в друга реалност, в друго измерение. Трябва да отидем в ада.“

