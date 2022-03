Челси става най-скъпо продаденият спортен клуб в историята

Отборът на Челси е на път да стане най-скъпо продаденият спортен клуб в историята. Реномираното издание „The Athletic“ разкрива сумата, срещу която новите собственици ще придобият лондончани. Смята се, че тя ще достигне невероятните 3 милиарда паунда.

По този начин ще бъде подобрен досегашният рекорд от 2,5 милиарда, платени за американския баскетболен Бруклин Нетс.

„The Athletic“ допълва, че до петък вечерта, когато бе крайният срок за получаване на офертите, над 20 кандидат-купувачи са депозирали своите предложения за Челси и Роман Абрамович. Очаква се още утре списъкът да бъде редуциран до три или четири от най-добрите оферти, а победителят, който ще купи клуба, ще бъде избран през втората седмица на април. Идеята е целият процес по смяната на собствеността да приключи най-късно през месец май.

