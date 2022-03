Уейн Рууни и Патрик Виейра са най-новите членове в „Залата на славата“

Английската Висша лига обяви днес новината, че легендите на Манчестър Юнайтед и Арсенал - Уейн Рууни и Патрик Виейра, ще бъдат най-новите членове в „Злата на славата“

36-годишният англичанин прекара 13 зашеметяващи години на „Олд Трафорд“, в които подобри купища голмайсторски рекорди

Французинът от своя страна остана 9 сезона на стария стадион на „артилеристите“ - „Хайбъри“, но за този период бе считан за един от най-великите дефанзивни халфове в света.

I was very honoured and proud when I heard that I am being inducted into the @premierleague Hall of Fame. Playing in the Premier League was a true privilege. I really enjoyed that part of my career, and I would like to thank all my teammates who helped make it so special. pic.twitter.com/8MAduP5fUB