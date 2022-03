Арестуваха Хорхе Масвидал след обвиненията, че е избил зъб на Колби Ковингтън пред ресторант

Хорхе Масвидал е бил арестуван от властите в Маями, след като очевиден е потвърдил, че именно той е нападателя, избил зъб на Колби Ковингтън пред популярен ресторант в града, научихме от MMA.bg.

Смята се, че Масвидал е проследил съперника си от октагона в компанията на група близки свои приятели, след което е издебнал удобен момент, за да го нападне в гръб.

Враждата на двамата се е пренесла от UFC на улицата само месец, след като се срещнаха на една от поредните галавечери в Лас Вегас. Тогава Ковингтън спечели с решение, а това явно е изнервило противника му.

В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как Хорхе Масвидал притичва с белезници в полицейското управление, за да избегне папарашките снимки, но очевидно без особено успех.

Exclusive @GamebredFighter headed to jail on an aggravated battery charge after his alleged attack on @ColbyCovMMA Exclusive video and story on @WPLGLocal10 pic.twitter.com/HGJhTz25Kj