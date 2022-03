Медиите на Острова определиха Десподов като "Роналдо за 60 секунди"

Британското издание The Sun обърна специално внимание на Кирил Десподов и неговата реакция по време на вчерашната контрола срещу Хърватия. Повод за това станаха действията на българския нападател след попаденито му във вратата на Ивица Ивушич.

Той се разписа в 69-ата минута, след което свали фланелката си, а това му донесе втори жълт картон и Десподов трябваше да напусне терена. Изданието определи родния национал като "Роналдо за 60 секунди", заради начина, по който той изрази радостта си.

"Защо Десподов беше толкова развълнуван, е голяма мистерия", пишат на Острова.

С изгонването на нападателя на Лудогорец численото преимущество на България беше заличено и в крайна сметка Хърватия стигна до обрат за 2:1.

Bulgaria's Kiril Despodov sent off for Cristiano Ronaldo-style celebration just seconds after scoring opener against Croatiahttps://t.co/hBUTypQqSe