Карийм Абдул-Джабар: Шамарът на Уил Смит е удар повече по жените и чернокожите, отколкото по Крис Рок

Плесницата на Уил Смит срещу Крис Рок на „Оскарите“ излезе далеч отвъд рамките на киното, като дори накара баскетболната легенда Карийм Абдул-Джабар да публикува дълъг материал в своя блог. Там той споделя, че шамарът е нанесъл повече щети върху жените и чернокожите, отколкото по самия Рок.

„Шамарът на Смит беше шамар и срещу жените. Ако Рок беше атакувал Пинкет Смит физически, тогава реакцията на Смит щеше да е добре дошла. Дори, ако беше останал на мястото си, просто за да изкрещи своите заплахи (бел. ред.: Уил повтори на два пъти „Дръж името на жена ми далеч от ш*баната си уста“), това пак щеше да е прекалено, но и разбираемо. Но с удара си срещу Рок той обяви, че жена му не е способна да се защити сама - срещу думи. От всичко, което съм видял от Пинкет Смит през годините, тя е много способна, силна, умна жена, която е в състояние да понесе пошла шега по време на наградите на Академията“, написа Абдул-Джабар.

Той е останал разочарован и от последвалата реакция на Уил Смит, когато получи наградата си за „Методът Уилямс“. Там актьорът пусна няколко сълзи, докато обяснява как прилича на героя си, който е готов на всичко, за да защити жените в семейството си. Баскетболистът е категоричен, че това е бил идеалният момент за извинение, а не за поредната автореклама на мачовизма на провинилия се.

С примера си Уил изглежда възпитава и собствения си син Джейдън, който побърза да напише в социалните мрежи „Така го правим ние“, изразявайки гордостта от постъпката на баща си. Карийм вижда огромен проблем и в това, защото в момента расте едно поколение млади хора, които на драго сърце биха подражавали на подобно поведение.

„Черната общност също получава директен удар от Смит. Една от водещите опорки на поддръжниците на систематичния расизъм в Америка е именно в идеята, че чернокожите са по-податливи към насилие и по-трудно контролират емоциите си. Смит им осигури точно този комфорт, предоставяйки им идеалния пример, за който винаги са мечтали“, написа още Карийм Абдул-Джабар.

Баскетболистът след това даде пример с водещата на Fox Джанин Пиро, която използва случая, за да каже „Оскарите“ не са ти махалата“.

Не на последно място, комедийната индустрия също е поставена под сериозна заплаха. Редица комедианти вече изразиха притесненията си, че на всяко следващо тяхно шоу трябва да очакват някой да се превърне в следващия Уил Смит. Точно това дори бяха думите в Twitter на Кати Грифин.

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters.