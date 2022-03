Лас Вегас се завръща в календара на Formula 1

Сезонът във Formula 1 през 2022 г. едва наскоро започна, но вече имаме голяма новина, касаеща следващата кампания. Организаторите официално обявиха, че пистата „Лас Вегас Стрип“ отново ще бъде част от календара от догодина.

Надпреварата ще се проведе из улиците на „Града на греха“ след цели 40 години пауза.

Дистанцията на трасето е 6,12 км., а максималната допустима скорост ще е 342 км/ч.

Пилотите ще минават през 3 скоростни прави и 14 завоя в продължение на 50 обиколки.

Все още не е потвърдена датата за надпреварата, но е сигурно, че ще се състои през един от уикендите през ноември 2023 г.

