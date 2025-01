ММА боецът Хабиб Нурмагомедов коментира свалянето му от самолет в Лас Вегас

Бившият шампион на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов публикува първо изявление след разпространението в Интернет на видео клип, в който се вижда как е ескортиран извън самолет преди началото на полет от Лас Вегас до Лос Анджелис.

Първоначалната информация гласеше, че стюардеса на полета е помолила дагестанеца да се настани на друга седалка, а не на такава до авариен изход, тъй като ММА боецът не е потвърдил достатъчно добре, че може да съдейства при нужда на евакуация чрез аварийния изход до него. 36-годишният ветеран възроптал и това доведе до извеждането му извън самолета, пише sportal.bg.

Ето какво написа живата легенда на ММА по въпроса:

“Първо бих искал да поясня, че става въпрос за полет на “Frontier Airlines”, а не на “Alaska Airlines”. Жената, която дойде с въпроси при мен бе груба от самото начало. Аз говоря много добър английски и разбрах всичко. Съгласих се да асистирам, но тя все още искаше да ме премести. Каква беше основата на това решение - расова, национална или друга…не знам.

След две минути разговор тя повика охраната и бях ескортиран извън самолет. След час и половина хванах друг полет. Дадох най-доброто от себе си, за да остана спокоен и уважителен. Тези членове на екипажа могат да се справят по-добре следващия път и да бъдат добри с клиентите си”

Оттеглилият се спортист с прякор Орела ще бъде в Лос Анджелис идния уикенд, за да помага на неговите съотборници и роднини Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов в шампионските им битки на събитието UFC 311. Тандемът от Дагестан ще оглави бойната гала. Махачев ще премери сили в двубой реванш с претендента Арман Царукян, а Умар ще се опита да отнеме пояса на Мераб Двалишвили.

First of all, I need to clarify that it was @FlyFrontier not AlaskaAir.

Lady who comes to me with questions was very rude from the very beginning, even though I speak very decent English and can understand everything and agreed to assist, she still insists on removing me from my…