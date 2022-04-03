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15-годишните "моряци" биха Спартак в Плевен

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15-годишните "моряци" биха Спартак в Плевен

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  • елитна група до 15 години

Черно море удари съперника с 3:1, два гола вкара Васил Касабов, а един добави Никола Недков

15-годишните "моряци" биха Спартак в Плевен - 1
Снимка: ПФК Черно море
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Юношите на Черно море записаха успех с 3:1 при гостуването си на Спартак Плевен в мач от 21-вия кръг на Елитната група до 15 години. "Моряците" на Иван Николов започнаха ударно двубоя и още в 1-вата минута откриха резултата чрез Васил Касабов. В 25-ата домакините изравниха, а в 31-вата отново Васил Касабов изведе своите напред. Крайното 3:1 оформи Никола Недков в последната минута на срещата в Плевен.

В следващия кръг Черно море приема на стадион "Корабостроител" под Аспаруховия мост отбора на Локомотив Пловдив. Срещата е на 9 април, събота от 11 часа.

Съставите:

Спартак Плевен: Виктор Турицов, Габриел Славов, Стефан Чукаров Лъчезар Петков, Кристиян Георгиев, Давид Йончев, Теодор Радоевски, Йордан Маладжиков, Страхил Русанов, Валентин Йорданов, Преслав Гечевски (Росен Височков, Момчил Георгиев, Мартин Павликянов, Калоян Цанев, Боян Минков, Мартин Христов, Кристиян Нелковски).

Черно море: Георги Монев, Светослав Мерсинков, Андрей Христов, Кристиян Паунов, Кристиан Андонов, Димитър Заимов, Кристиан Михайлов, Ивайло Димитров, Сергей Чижик, Драгослав Петров, Васил Касабов (Антоан Манасиев, Ивайло Радев, Александър Смилков, Никола Недков, Дениз Гюрселов, Лъчезар Статев).


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