Артета изгуби един от най-важните си играчи в разгара на битката за топ 4

Един от най-ценните играчи на Микел Артета в Арсенал - Киърън Тиърни, ще пропусне остатъка от сезона, съобщиха днес от клуба.

Шотландският краен бранител пропусне разгрома от Кристъл Палас с 3:0 в понеделник, като се смяташе, че той ще бъде на разположение за останалите мачове, които ще решат битката за топ 4, но вместо това лекарите са категорични, че той има нужда от операция на коляното, за да се възстанови напълно.

„Артилеристите“ все още държат съдбата в собствените си ръце, като в последните 9 мача до края на кампанията във Висшата лига имат преки сблъсъци с Челси, Манчестър Юнайтед, Уест Хям и Тотнъм, за да се опитат да стигнат до заветното четвърто място, което ще ги върне в Шампионската лига от следващия сезон.

Липсата на Тиърни в съчетание с ужасната форма на Александър Лаказет поставят под огромна въпросителна потенциала на клуба за подобно надскачане на възможностите му.

Wishing you all the best in your recovery, KT



We'll be with you every step of the way and we know you'll be back stronger 💪



❤️ @KieranTierney1 pic.twitter.com/n7ezLdfo2j