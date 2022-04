„Жълтата подводница“ потопи беззъбия Байерн

Виляреал триумфира над Байерн Мюнхен с 1:0 в първия 1/4-финален мач от Шампионската лига, за да подчертае отново спада във формата на „баварците“ след зимната пауза.

Арнаут Данджума вкара единственото попадение в началото на мача, а към края на първата част Франсис Коклен вкара куриозен гол, но ВАР се намеси и го отмени, защото имаше засада.

„Жълтата подводница“ в крайна сметка постигна един-единствен точен удар, докато „баварците“ стреляха далеч по-точно, но Херонимо Рули стори всичко необходимо, за да опази аванса на своите.

Добрата новина за Байерн е, че в реванша няма да има значение, ако испанците отбележат гол, защото дори успех с един гол разлика би пратил срещата в продължения.

#UCL | 1-0 ⏱ 90'+4' | FULL-TIME.



We go to Munich next week in the lead thanks to @Danjuma's early goal.



A night for the history books at La Cerámica 💛! pic.twitter.com/Hr1gZLuq2k