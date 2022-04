Бодьо/Глимт отново шокира Рома, но поне сега надеждата е жива за италианците

Бодьо/Глимт и Рома завършиха при успех за домакините с 2:1 в 1/4-финалния им сблъсък в Лигата на конференциите, като това е втора поредна загуба за „римските вълци“ на „Аспира“ в рамките на един сезон.

Лоренцо Пелегрини даде преднина на италианския тим в края на първата част, но след почивката Улрик Салтрес изравни, а Уго Ветлесен спечели мача за норвежците в 89'.

Мачът бе особено интригуващ с множество атаки и към двете врати, макар особено впечатление да направиха 9-те засади на играчи в червено. Това едва ли е оставило Жозе Моуриньо доволен след края на мача, защото смело можем да предположим, че именно оттам дойде разликата.

Тимът на Куетил Кнутсен има всички основания, за да пътува с увереност след седмица към Рим, защото отборът му играе страхотен футбол, който радва окото и носи успехи.

