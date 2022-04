Лестър и ПСВ запазиха головете си за реванша

Лестър Сити и ПСВ Айндховен не помръднаха нулите на светлинното табло по време на своя 1/4-финален сблъсък в Лигата на конференциите, оставяйки мнозина разочаровани по трибуните и пред телевизионните екрани.

Finely poised after the first leg ⚖️#LeiPsv #UECL pic.twitter.com/uMp3yRlcWj