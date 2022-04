Марсилия триумфира над ПАОК, но изгуби основна фигура за реванша

Олимпик Марсилия спечели с 2:1 първия си 1/4-финален мач срещу ПАОК в Лигата на конференциите, но успехът дойде със съответната цена за реванша.

Бразилецът Жерсон бе изгонен в 94 минута на мача за втори жълт картон, след като си изпусна нервите във финалните акорди на срещата, но не и преди да открие резултата в 13'.

Дмитри Пайе даде аванс от два гола на марсилци в последните секунди на първата част, а след почивката Омар Ел Кадури влезе от резервната скамейка, за да може три минути по-късно да вкара за гръцкия тим.

⚽️ Payet with 1⃣3⃣ goals this season, his joint best return in a season.



At 35. 🔥#OMPAOK | 2⃣ - 1⃣ | ⚪️🔵 | #UECL pic.twitter.com/iWm1RaYo2d