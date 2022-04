Кристияно Роналдо удари дете с аутизъм на „Гудисън Парк“ (ВИДЕО)

Кристияно Роналдо се въвлече в може би най-големия скандал в кариерата си след снощното поражение на неговия Манчестър Юнайтед от Евертън с 1:0 на „Гудисън Парк“. Той удари през ръцете дете с аутизъм, докато напускаше терена през тунела към съблекалните, научихме от Liverpool Echo.

„Детето ми не каза нито дума, когато Роналдо вървеше в ужасно настроението. Той избира телефона от ръцете му и продължи. Сега има синина по ръката. Не мога да повярвам, че ми се налага да говорят за това. Синът ми е много разстроен. Той им аутизъм и диспраксия. За пръв път го водя на футболен мач и денят до онези няколко секунди бе невероятен, но сега всичко е съсипано“, каза майката на 14-годишното момче пред местното издание.

Кристияно побърза да се извини през социалните мрежи и да покани семейството на мач на „червените дяволи“, но от полицията в Ливърпул вече е стартирало разследване срещу реакцията на португалската суперзвезда.

Не е изключено Роналдо да получи сериозна финансова санкция, публично порицание, а и би могло от Футболната асоциация да се намесят и да го лишат от състезателни права за няколко мача.

🚨 BREAKING 🚨



Merseyside Police are investigating an incident involving Cristiano Ronaldo in which he appeared to knock a mobile phone out of a fans hand at Goodison Park. pic.twitter.com/LfM1OGkGvj