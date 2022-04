„Скалата“ се замеси в скандал с две от най-известните хомосексуалистки в спорта

Дуейн Джонсън едва ли е очаквал подобна реакция след дебюта на новото му спортно шоу XFL, но ето, че той навлезе несъзнателно в конфликт с две от най-известните хомосексуалистки в спорта - Меган Рапино и Сю Бърд, научихме от Sports Illustrated.

Оказва се, че логото на компанията има прекалено големи сходства с това на бранд, регистриран от футболистката и баскетболистката, наречен TOGETHXR.

Световният шампион Рапино се заяде със „Скалата“ в Twitter с публикация, която критикува плагиатството на екипа му, а в последствие се включиха редица представители на LGBTG+ общността.

Все още Джонсън не е реагирал публично на критиките, като може би очаква повече информация от своите адвокати, защото проектът му би могъл да претърпи сериозен удар, ако се стигне до размяна на реплики с две от лицата на борбата за равноправие между половете. Всеизвестно е, че това е тема, която тресе света на спорта и най-вече САЩ от няколко години насам, благодарение най-вече на Меган Рапино, която вече спечели една подобна битка срещу не кого да е, а срещу самия Доналд Тръмп.

