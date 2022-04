Манчестър Сити и Ливърпул изиграха шеметни 46 минути и решиха, че точката им стига

Манчестър Сити и Ливърпул завършиха 2:2 в „Дербито на сезона“ във Висшата лига, като по всичко изглежда, че спорът за титлата ще се реши задочно в оставащите 7 кръга от кампанията.

Кевин де Бройне даде ранен аванс на „гражданите“ с красиво свое изпълнение, но скоро след това Диого Жота изравни, демонстрирайки за пореден път класата си пред гола.

Габриел Жесус позволи на Сити да се прибере на почивката с гол аванс, възползвайки се от фалшивото усещане на защитата в червено, че е оставила всички играчи в засада при подаването на Кансело. Бразилецът се измъкна от дълбочина и след това имаше късмет, че изстрелът му се удари в горната греда и влезе в мрежата.

Веднага след паузата Садио Мане отново върна паритета след комбинация с Мохамед Салах, а някъде там красотата в офанзивната игра за двата тима се поизчерпа и дружно решиха да заиграят с повече подавания.

Рахим Стърлинг все пак стигна до попадение, но ВАР се намеси, за да докаже, че крилото се намира в засада. Длъжни сме да отбележим, че това бе справедливото решение, защото в Англия се нагледахме на достатъчно грешки в полза на грандовете.

Манчестър Сити за сега опазва лидерската си позиция със 74, но Ливърпул продължава да му диша във врата само с точка по-малко. Дори головите им разлики са сходни (72:20 срещу 79:22), така че не е изключено да видим решаване на спора след два месеца именно по този показател.

