Поканиха Бербатов за мач на легендите на Манчестър Юнайтед и Ливърпул

Манчестър Юнайтед и Ливърпул ще си спретнат поредно дерби на ветераните, за да съберат средства за дарителската фондация на „червените дяволи“, а Димитър Бербатов вече прие поканата за срещата, научихме от клубния уебсайт на Юнайтед.

Българинът сподели, че онзи период от кариерата му на „Олд Трафорд“ е много специален за него и осъзнава, че голяма част от феновете вечно ще помня хеттрика му срещу Ливърпул.

Благотворителната среща е планирана за 21 май, като към момента е ясно, че Брайън Робсън ще ръководи Манчестър, а в състава му ще се включат Пол Скоулс, Ники Бът, Дуайт Йорк, Куинтън Форчън, Диего Форлан, Яп Стам и Патрис Евра.

Тепърва ще научим имената на ветераните на Ливърпул, а и голяма част от състава на домакините предстои да приеме поканата.

