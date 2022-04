Поредна луда нощ на „Сантиаго Бернабеу“ и Реал се измъкна след 3 гола пасив

Реал Мадрид и Челси ни спретнаха една модерна футболна класика с шоуто на „Сантиаго Бернабеу“, завършило 2:3 след продължения.

„Лондончани“ поведоха с цели 3 гола, благодарение на Мейсън Маунт, Антонио Рюдигер и Тимо Вернер, хвърляйки в шок всички на стадиона и пред екраните. Маркос Алонсо също добави един гол, но ВАР се намеси, за да забележи, че юношата на „кралския клуб“ е играл с ръка преди да стреля в ъгъла на Тибо Куртоа.

Томас Тухел тъкмо бе поръчал да охладят шампанското, когато Карло Анчелоти пусна в игра Едуардо Камавинга, Марсело и Родриго, с които цялостното поведение на испанците се промени.

Именно младият бразилец изравни общия резултат с волето си при едно извънземно подаване на Лука Модрич с външен фалц на над 30 метра дистанция.

Мачът влезе в продължения, а там Карим Бензема повтори упражнението от първия мач, за да се озове на върха на центрирането на Винисиус Жуниор в наказателното поле и да прати топката неспасяемо с глава.

Тухел едва тогава се реши да включи скритите си козове в игра - Хаким Зиеч, Жоржиньо и Саул Нигез, но се оказа прекалено късно, за да мога да се адаптират към лудото темпо на мача.

В крайна сметка Реал Мадрид продължи напред, за да очаква комфортно победителя от сблъсъка Манчестър Сити - Атлетико Мадрид, където „гражданите“ имат минимален аванс от първия двубой.

An outstanding effort to be proud of tonight in Madrid, but we exit the #UCL. pic.twitter.com/UNA7NAZTkE