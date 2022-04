Атлетико Мадрид и Манчестър Сити се избиха за място на полуфинала в Шампионската лига

Атлетико Мадрид и Манчестър Сити завършиха 0:0 в мача-реванш от 1/4-финалите на Шампионската лига, като така английският гранд се класира напред след минималния си аванс от първата среща.

За разлика от двубоя преди седмица, този път „дюшекчиите“ погледнаха доста по-смело в предни позиции, за да потърсят гола, но някои ключови намеси на Джон Стоунс и Аймерик Лапорт спасиха „гражданите“ особено през втората част.

Илкай Гюндоган обаче бе най-близо до попадението, но гредата зад Ян Облак лиши капитана на англичаните от тази радост.

В последните минути на редовното време станахме свидетели на сблъсъци край тъча, когато Фелипе направи шпагат и фаулира Фил Фоудън. Младият англичанин падна на земята извън игрището, но типично в стил „Неймар“ се претърколи обратно на терена. Това изкара извън нерви бившият бранител на Сити - Стеван Савич, който грабна нападателя за тениската и го довлачи отвън. Така се стигна до масови сблъсъци, а сърбинът си заслужи поне два-три червени картона, но вместо това получи само жълт. Фелипе обаче бе изгонен за втори жълт картон.

Даниел Зибер реши да вдигне цели 8 минути добавено време, но мачът приключи след 11, защото цялата енергия на терена се промени и видяхме поредица от провокации от английските играчи, давайки на испанците от собственото им лекарство, с което станаха известни преди десетина години.

Манчестър Сити в крайна сметка се озова за втора поредна година на полуфиналите, а там вече го очаква Реал Мадрид.

