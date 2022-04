Грозни сцени в тунела след Атлетико - Ман Сити, наложи се намесата на полицията (ВИДЕО)

Напрежението от последните минути на мача между Атлетико Мадрид и Манчестър Сити не стихна след последния съдийски сигнал. Стигна се до грозни сцени в тунела на “Уанда Метрополитано”, като футболисти на двата отбора се блъскаха и си отправяха обиди. Наложи се намесата на полицията, която предотврати по-сериозни инциденти.

Всичко започна в края на редовното време, когато Атлетико отчаяно се опитваше да вкара гол и да прати двубоя в продължения. Защитникът на домакините Фелипе влезе остро в краката на Фил Фоудън, който пък го настъпи. Притичалият Стефан Савич издърпа Фоудън извън пределите на терена, а след това се заформи меле с участието на почти всички футболисти. Савич хвана за косата Джак Грийлиш, но не получи червен картон. Реферът Даниел Зийберт изгони единствено Фелипе.

Заради прекъсването на играта германецът назначи 12 допълнителни минути. В тях жълти картони получиха Рияд Марез, Фил Фоудън и Жоао Кансело. Португалецът ще бъде наказан за първия полуфинал срещу Реал Мадрид.

Зийберт предупреди официално и Диего Симеоне, защото треньорът на Атлетико влезе на терена. Преди това пък аржентинецът иронично аплодира футболистите на Сити заради опитите им да печелят време.

“Домакините провокираха абсурдни сцени в края. Случилото се не зависеше само от нас. Това е футбол и на терена има съдия, който трябва да следи времето да не се бави. Винаги е неприятно, когато мач от подобно ниво завърши по такъв начин”, коментира защитникът на Манчестър Сити Аймерик Лапорт.

Бившият английски национал Рио Фърдинанд също разкритикува поведението на футболистите на Атлетико.

Rio Ferdinand: 'Distasteful behaviour from Atlético players, they should be embarrassed with some of the antics they have gone on with. You have to say, talking about football, well done to Atlético Madrid as they made Manchester City play in a way we haven't seen for a long time pic.twitter.com/KCd5hPhbpY