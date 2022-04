Барселона стартира разследване, за да разбере как 30 хил. германци подкрепиха Айнтрахт на „Ноу Камп“

Барселона се почувства като гост на собствения си стадион в мача-реванш срещу Айнтрахт Франкфурт в Лига Европа снощи, тъй като около 30 хил. германци успяха да си закупят билети за срещата, въпреки че по регламент на клуба им се полагаха само 5 хил.

Президентът Жоан Лапорта говори пред клубния уебсайт по темата и обяви, че ще потърси отговорност от хората, които са допуснали това да стане.

В хода на живото предаване режисьорът често акцентираше върху трибуните, където ясно се виждаше, че хора с бели екипи са примесени с такива в червено и синьо.

По традиция на „Ноу Камп“ гостуващите привърженици получават възможно най-лошите места на най-високата тераса, за да бъдат максимално далеч от събитията на терена. Малко са стадионите изобщо в света, които изолират по подобен начин запалянковците на съперника.

Междувременно Айнтрахт успя да спечели с 2:3 гостуването си, за да продължи напред към фазата на 1/2-финалите.

