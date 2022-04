Нападател на Бока Хуниорс опита да прегази бившата си жена (ВИДЕО)

Бившият аржентински национал и настоящ нападател на Бока Хуниорс - Едуардо Салвио, е издирван от полицията по обвинението, че е направил опит да прегази бившата си съпруга Магали Аравена, пише Ole.

Жената е подала сигнал в полицията за инцидента, като също така се е оплакала, че футболистът я е изнасилил.

Появиха се и кадри от предполагаемия инцидент с автомобила, случил се в нощта между сряда и четвъртък.

Салвио не се е появил на последната тренировка на клуба си, но адвокатът му вече е говорил с полицията и се очаква скоро да даде показания.

The police are looking for Boca winger Eduardo Salvio after this incident with his wife last night. Reports that Salvio drove away hitting his wife with the vehicle pic.twitter.com/YF8l3cWNho