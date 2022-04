Дъжд прекъсна мача на Григор Димитров в Барселона

Дъжд прекъсна срещата между Федерико Кория и Григор Димитров във втория кръг на турнира в Барселона от сериите ATP 500, научихме от организаторите.

Мачът бе спрян при равенство 1:1 сета след почти два часа игра на корта.

В първия сет аржентинецът започна с пробив, а в края на сета постигна нов такъв и затвори частта при 6:4.

След паузата българинът започна далеч по-уверено и на свой ред проби при 2:3, за да приключи сета след 3:6.

В третия сет Гришо отново стигна до пробив рано в срещата, но дъждът се намеси и спря мача при 1:2 за хасковлията.

Очаква се двубоят да бъде довършен в утрешната сесия, когато облаците над каталунската столица се разсеят.

Междувременно победителят от този мач срещу срещне Стефанос Циципас или Иля Ивашка. Това съревнование също бе прекъснато поради метеорологичните условия при резултат 1:0 гейма за световния №5.

