Манчестър Юнайтед официално подписа с Ерик тен Хаг

Манчестър Юнайтед официално обяви, че от следващия сезон старши-треньор на клуба ще бъде нидерландецът Ерик тен Хаг. Новината бе потвърдена на сайта на „червените дяволи“.

Договорът на специалиста е до 2025 г., като ръководството подчерта, че срокът е съобразен визовите регулации, които настъпиха след излизането на Великобритания от Европейския съюз.

„За мен е голяма чест да бъда назначен за мениджър на Манчестър Юнайтед и нямам търпение да започна това предизвикателство. Познавам историята на този велик клуб и страстта на феновете. Ще бъда отдаден на това отборът да постигне успеха, който заслужава“, каза тен Хаг.

Той също така призна, че ще стори всичко по силите си, за да довърши успешно кампанията с Аякс, където се бори за титлата в Ередивизие, а преди седмица изгуби финала за Купата на Нидерландия от ПСВ.

🇳🇱 Made in the Netherlands. Ready for Manchester.



🔴 Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10