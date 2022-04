Майк Тайсън преби пиян мъж в самолет (ВИДЕО)

Майк Тайсън се е нахвърлил на пътник по време на полет в сряда вечер. Инцидентът е станал по време на самолет, летящ от Сан Франциско до Флорида. Пасажерите разказват, че нападнатият мъж е бил пиян и е провокирал боксовата легенда.

Свидетел казва, че той и негов приятел са се качвали на полета във ведро настроение, в каквото бил и Тайсън, който се снимал с двамата си фенове.

Напрежението обаче нараснало, когато пияният пътник не спирал да се опитва да говори с легендарния боксьор, който в крайна сметка се изправя и започва да го налага с много тежки удари.

Бившият световен шампион нанася серия удари на мъжа, който след това кървял обилно и се наложило да получи медицинска помощ.

A man was HARASSING Mike Tyson on a Jet Blue flight, and Mike had to put hands on him to stop the harassment. pic.twitter.com/NDjrfntrxn