Водеща трансферна цел на Юнайтед, Сити и Челси струва €60 млн.

Водещата трансферна цел на Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Челси - Пау Торес, ще струва не повече от €60 млн. през лятото, според спортния журналист Фабрицио Романо.

Той обяви, че испанският национал има откупна клауза, която ще бъде активна само в периода на предстоящия летен трансферен прозорец.

Торес отдавна е смятан за един от най-класните централни бранители в Испания, а под ръководството на Унай Емери във Виляреал разви играта си още повече.

Pau Torres is attracting interest from top clubs again as his release clause will be valid this summer: €55/60m, available until the end of the market. 🟡🇪🇸 #transfers



Manchester United and Manchester City are both interested - Chelsea have also sent their scouts to follow him. pic.twitter.com/MH7bYNqe9h