Рангник официално напуска Манчестър Юнайтед след края на сезона

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Ралф Рангник, официално обяви, че напуска клуба след края на сезона, за да поеме селекционерския пост в националния тим на Австрия.

Германецът трябваше да е временно на треньорския пост на „Олд Трафорд“ след уволнението на Оле Гунар Солскяер, но последвалата криза в тима направи така, че той да се откаже от уговорката да остане в ролята на консултант.

Междувременно стана ясно, че Ерик тен Хаг ще поеме юздите в „червените дяволи“, когато на свой ред приключи кампанията с Аякс.

🔊 Ralf: "I will take over as national team manager of Austria at the end of the season, but will continue my consultancy with Manchester United.



"I’m really looking forward to playing my part in helping United become a real force again."#MUFC pic.twitter.com/DmXJJuY55v