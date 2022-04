Салах е най-добрият футболист във Висшата лига за сезона

Мохамед Салах бе избран за най-добрия футболист във Висшата лига през отлитащия си сезон 2021/22, след като от федерацията публикуваха резултатите от журналистическата анкета.

29-годишният нападател събра 48% от гласовете, изпреварвайки Кевин де Бройне от Манчестър Сити и Деклан Райс от Уест Хям.

Египтянинът до момента има 22 гола и 13 асистенции от началото на кампанията, с което е лидер при реализаторите и асистентите.

44 games 🔴

30 goals ⚽

14 assists 🅰@MoSalah is the Football Writers’ Association Footballer of the Year for 2022👑 pic.twitter.com/dAPCN0pKuZ