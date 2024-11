От Байерн Мюнхен започва изграждането на нова модерна база

Ръководството на Байерн Мюнхен е подало заявление за строеж до градската управа за изграждането на нов тренировъчен център на първия отбор на мястото на сегашната база на тима “Сабине Щрасе”.

Това е решение, което е взето на заседание на надзорния съвет на клуба с пълно единодушие. Шефовете на баварците искат да построят нова изключително модерна база на тима и по този начин да са в крак с тенденциите в световния футбол, обновявайки всички условия за подготовка на мъжкия тим до най-високите възможни стандарти.

В последните години такива изключително модерни бази изградиха някои от водещите тимове на Стария континент, между които Ливърпул и Манчестър Сити.

FC Bayern will submit a building application to the City of Munich for the construction of a new first team performance centre at its training ground on Säbener Straße. This decision was taken unanimously by the supervisory board at its meeting on Monday pic.twitter.com/xQ6AVjM4jJ