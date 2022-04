Дортмунд стигна до пълен обрат след 0:2, но въпреки това загуби у дома

Борусия Дортмунд и Бохум завършиха 3:4, за да ни поднесат един от най-резултаните двубои от началото на сезона в Първа Бундеслига.

Гостите поведоха с два гола още до 8 минута, благодарение на Полтер и Холтман, но след това настъпиха минутите на Холанд. Норвежецът вкара две дузпи през първата част, а след почивката оформи своя хеттрик, за да реализира пълен обрат за домакините.

Последната дума обаче на гостите, защото в 81' Локадия възстанови статуквото, а с третата дузпа в мача Пантович оформи и крайното 3:4.

Дортмунд изгуби шансове за титлата още при поражението от Байерн в „Дер Класикер“ преди седмица, но изглежда, че кошмарната защита на Марко Розе може накрая да му струва дори второто място.

Бохум пък вече математически си подсигури елитния футбол, макар отдавна този проблем да не е на дневен ред за играчите на Томас Рейс.

YEEEEEEEEEES WE'VE DONE IT! VFL ARE STAYING IN THE BUNDESLIGA!🤩🤩🤩🤩



