Красива блондинка управлява клубната телевизия на отбора на Дейвид Бекъм

Американският Интер Маями може и да е отбор на едва няколко години, но вече е утвърдена спортна марка отвъд океана. Една от причините е, че клубната телевизия се ръководи от красивата водеща Кайлин Кайл.

WOW WOW WOW!! Truly honoured to be making my debut for @LaLigaSportsTV @LaLiga @LaLigaEN ⚽️💕 started my career covering La Liga feels nice to be back! #vivalaliga #laliga pic.twitter.com/SfyI0aVwni — Kaylyn Kyle (@KaylynKyle) April 25, 2022

Блондинката се грижи за публичните изяви на „интеристите“, за да може тимът на Дейвид Бекъм да става все по-популярен и атрактивен.

What is sleep 😂🤷‍♀️

Felt so good to be back with my @InterMiamiCF family!

Full interviews coming soon! ⚽️💕 pic.twitter.com/KljmgABuCc — Kaylyn Kyle (@KaylynKyle) April 27, 2022

Тя е и изключително опитен журналист с предавания в beIN Sports, CBS и Futo, така че далеч не е просто едно красиво лице.