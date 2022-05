Рейнджърс забави празненствата за титлата след „Дербито на старата фирма“

Селтик и Рейнджърс завършиха 1:1 в последното „Дерби на старата фирма“ за сезона, пропускайки идеална възможност, за да триумфира с титлата още в този мач.

Жота откри резултата в 21', а Фешън Сакала изравни в 67', за да видим подялба на точките между двата най-силни отбора в шотландската Висша лига.

It ends all square at Paradise and the Bhoys maintain their six point lead at the top of the #cinchPrem. #CELRAN | #COYBIG🍀