Рома запази головете си за евротурнирите

Рома и Болоня завършиха при нулево равенство в последния мач от неделния цикъл мачове в италианската Серия А.

„Римските вълци“ изглежда запазиха головете си за Лигата на конференциите, където след няколко дни приемат Лестър Сити, за да се опитат да отстранят англичаните след равенството - 1:1.

The final whistle blows.



It ends how it started here at the Olimpico.#ASRoma #RomaBologna pic.twitter.com/wEbaIGZRbO