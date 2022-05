Дортмунд обяви трансфера на германски национал

Борусия Дортмунд официално обяви трансфера на младия централен защитник Нико Шлотербек от тима на Фрайбург срещу €20 млн.

22-годишният бранител прекара сезона под наем в Унион Берлин, където впечатли до такава степен с играта си, че дори получи повиквателна за националния тим на Германия.

„Жълто-черните“ отдавна изпитват проблеми с отбраната и с пристигането на Шлотербек Марко Розе се надява, че ще успее да реши поне частично тегобите си в тази зона на терена.

