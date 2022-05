Лайпциг спечели Купата на Германия за първи път в историята си

РБ Лайпциг триумфира с Купата на Германия след драма с дузпи срещу Фрайбург. "Биковете" наваксаха изоставане в резултата с човек по-малко при 0:1, но в продълженията и дузпите показаха отлична работа и триумфираха с трофея, предаде "Гонг". Отборът за първи път в историята си печели този трофей.

Двата отбора започнаха равностойно. В 14-тата минута дойде и първата опасност. Тя беше пред вратата на Фрайбург, като стражът Марк Флекен отрази удар на Форшберг, а след това и Нкунку нямаше шанс. Пет минути по-късно обаче Фрайбург поведе след попадение на Макс Егещайн. Той беше точен с левия крак, но секунди преди това асистиралият му Роланд Шалай неволно използва ръката си при овладяването на топката. От Лайпциг протестираха, но реферът се довери на своите колеги от ВАР и дори не пожела да изгледа запис на спорната ситуация.

В 25-ата Нкунку се възползва от грешка на Никлас Хьофлер и стреля, но не успя да реализира. Лайпциг натисна в началото на втората част, но в 57-ата минута остана с човек по-малко. Тогава Халстенберг, като последен в защита, спря Хьолер и беше изгонен с директен червен картон. Последваха силни минути за Фрайбург, но и РБ не се даваше. Бившият участник в Шампионската лига се възползва от своя шанс и изравни за 1:1 в 76-ата чрез Нкунку. Французинът наказа грешка на вратаря Флекен, който не прецени излизането си.

Срещата влезе в продължения и още във втората минута на първото от тях тимът на Фрайбург удари греда. Същото се случи и малко по-късно - в 104-тата минута, а при добавката на почти празна врата Ермедин Демирович стреля над гредата. Това обаче не беше краят на гредите, защото в 115-ата минута напречния стълб на вратата на Питър Гулачи пак спаси Лайпциг - този път след изстрел на Яник Хаберер. Дойде 117-ата минута, в която от Разенбалшпорт поискаха дузпа за нарушение на Хьофлер срещу Дани Олмо. Първоначално главният арбитър Саша Щегеман, пред очите на когото се случи това, отсъди, че фал няма. От ВАР обаче го призоваха да изгледа запис на положението. След като видя повторението, той не промени решението си.

DER REINE WAHNSINN!!!!



In UNTERZAHL so eine geile Partie abgeliefert und am Ende mit dem Sieg belohnt!



Jungs, wir sind so unglaublich stolz auf euch!!!!!!!#DFBPokalFinale pic.twitter.com/xMe9sdqOWw