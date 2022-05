Най-богатият британец се превръща в сериозен кандидат за закупуването на Челси

Продължава борбата за покупката на отбора на Челси. Последните информации в Англия сочат, че най-богатият британец сър Джим Ратклиф ще се превърне в сериозен кандидат в надпреварата за закупуването на клуба, ако офертата на Тод Боели от 3,5 милиарда британски лири се провали.

Източници, близки до процеса, настояват, че Боели, чрез неговия консорциум, който включва инвестиционната фирма „Clearlake Capital“, все още възнамерява да сключи сделка въпреки несигурността, създадена от очевидните опити на Роман Абрамович да отхвърли обещанието да се откаже от дълга на клуба към него от 1,6 милиарда паунда.

Боели е в средата на петдневен ексклузивен период, през което време от него се изисква да подпише договор за покупка, което се очаква да бъде формалност. Но ако по някаква причина сделката се разпадне, от останалите други два консорциума, които са ръководени съответно от Мартин Бротън и американския магнат Стив Палюка, вярват, че последното предложение на Ратклиф от 4,25 милиарда паунда за Челси ще бъде да бъдат взето насериозно и биха могли да узурпират собствените си позиции като резервен вариант, съобщава „Daily Mail“.

Офертата на Ратклиф миналия петък вбеси двата консорциума, защото те бяха спазили срока, определен от Рейн - търговската банка, инструктирана да ръководи продажбата на „сините“, докато офертата на Ратклиф беше направена независимо и не в срок.

Но въпреки че от Рейн обявиха, че консорциумът на Ратклиф няма да бъде взет под внимание, има усещането, че в крайна сметка той ще стане сериозен съперник на Бротън и Палюка в случай на неуспех при настоящото споразумение с Боели.

