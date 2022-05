Изпадащ отбор от Испания помоли Реал Мадрид да се съсредоточи във финала срещу Ливърпул, за да го победи в шампионата

Испанският Кадис отправи любопитна молба към Реал Мадрид след снощната историческа вечер на „Сантиаго Бернабеу“ в Шампионската лига срещу Манчестър Сити. Клубът се надява „кралския клуб“ да се фокусира изцяло върху финала си в Шампионската лига срещу Ливърпул, за да може в последния кръг на Примера Дивизион да успее да го победи.

„Хей Реал Мадрид, преди финала в Шампионската лига срещу Ливърпул се срещаме във важен за нас мач в Примера Дивизион. Най-добре се концентрирай изцяло върху финала“, гласи шеговитата публикацията в Twitter на скромния клуб.

Кадис понастоящем е на точка над зоната на изпадащите, а борбата там се води между 6 клуба 4 кръга преди края.

Въпросният мач е на 15 май, докато срещата с англичаните за „белия балет“ е на 28 май.

👋 Hey @realmadriden



⚽️ Before your @ChampionsLeague final against @LFC, we face you in a crucial game for us in @LaLigaEN.



😜 So better concentrate all your efforts in the Champions League final. pic.twitter.com/HNyqLGdMRY