Килиан Мбапе обявява решението си за бъдещето следващия месец

Според френския вестник „Le Parisien“, Килиан Мбапе може да разкрие къде ще играе следващия сезон през втората половина на месец юни. Нападателят ще вземе участие в мачовете на националния отбор на Франция следващия месец, но не се очаква да разкрие къде ще играе през следващия сезон преди това.

Договорът на Мбапе с Пари Сен Жермен изтича след по-малко от два месеца и той все още не е дал никакви намеци какво ще бъде бъдещето му. Най-близките хора до нападателя обаче са заявили пред „L’Équipe“, че в момента той е по-близо до това да се присъедини към Реал Мадрид, отколкото да остане и да подпише нов договор с ПСЖ.

Във Франция продължават да съобщават, че ПСЖ и обкръжението на играча са близо до постигането на споразумение за удължаването на договора му за нови две години през последните седмици.

🚨 Kylian Mbappé's entourage tells L'Équipe that currently he’s more likely to leave PSG then to stay this summer.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/hHv5MCSVQF