Люис Хамилтън може да бъде отстранен от Гран При на Маями заради....

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън коментира на пресконференция, че може да бъде отстранен от участие в неделното Гран При на Маями, ако Международната автомобилна федерация (ФИА) наложи забрана за носене на пиърсинг и бижута.

Пилотът на Mercedes заяви това пред медиите, след като директорът на състезанието Нилс Витих напомни на всички отбори и официални лица, че носенето на пиърсинг и други бижута е забранено по време на състезанието и всички ще бъдат проверявани.

Lewis Hamilton turned up to the press conference wearing 3 watches, 8 rings, 4 necklaces and 2 earrings after the FIA outlined a new jewelry ban 👀💎 pic.twitter.com/ChKV2hcnnx