Официално: Уотфорд изпадна от Висшата лига

Отборът на Уотфорд официално изпадна от английската Висша лига! Това стана факт след днешната загуба с 0:1 в гостуването си на Кристъл Палас в двубой от 36-ия кръг на първенството.

На „Селхърст Парк“ единственото попадение в срещата отбеляза звездата на "орлите" Уилфрид Заха от дузпа в 31-та минута. Тимът на Рой Ходжсън завърши мача с човек по-малко след червен картон на Хасан Камара в 68-та минута.

След това поражение „стършелите“ заемат предпоследното място в класирането с 22 точки, 12 по-малко от 17-ия Лийдс Юнайтед и нямат как да се измъкнат от опасната зона в оставащите си три двубоя. Палас е на 9-та позиция в подреждането с актив от 44 точки.

Уотфорд изпада за втори път в последните три сезона. Предишния път те веднага се завърнаха в елита, а сега ще търсят мениджър, който да повтори това. Рой Ходжсън се отказва от футбола за втори път след изтичането на договора му в края на сезона.

