„Багата“ получи по-скромен хонорар, отколкото съперника си, въпреки победата на UFC 274

Благой Иванов може и да се завърна с успех в октагона на UFC при най-тежките, но парите, които българинът заработи от 274-тото издание на турнира, се оказаха по-малко от тези на опонента му - Рожерио де Лима.

Организацията от известно време насам обявява парите, които изплаща на своите бойци, за да разбие мита, че в смесените бойни изкуства се изкарват по-малко пари от бокса, но подобни чекове, като този на „Багата“, далеч не служат в полза на президента - Дейна Уайт.

Иванов получи $77 хил. от срещата си с бразилеца, което е с $3 хил. по-малко от хонорара на самия Рожерио.

Най-сериозен чек си тръгна Чарлз Оливейра, който отказа зрелищно Джъстин Гейджи. Той прибра $1,2 млн., а съперникът му взе $800 хил.

