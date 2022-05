Рюдигер подписа договор с Реал Мадрид

Реал Мадрид сключи договор за 4 години с Антонио Рюдигер, според спортния журналист Фабрицио Романо.

Италианецът е категоричен, че сделката е финализирана, като единствено сега се чака краят на сезона, за да може двете страни да обявят официално новината.

Германският национал ще остане на „Сантиаго Бернабеу“ до 2026 г., като на този етап няма опция за удължаване.

За втори пореден сезон „кралския клуб“ си подсигурява без трансферна сума услугите на един от най-добрите централни защитници в света. Преди него същото стори Давид Алаба.

