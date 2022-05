Бивш германски национал ще прекара 14 години в любимия си отбор

Бившият германски национал Патрик Херман преподписа договора си с Борусия Мюнхенгладбах за още два сезона, като така престоят му в клуба ще се удължи на цели 14 години, съобщиха от отбора.

31-годишното крило е в преследване на своя мач №400 за тима, но по всяка вероятност това постижение ще стане факт през следващата кампания, тъй като за целта му остават 12 мача.

Херман е един от малцината в съвременния футбол, които искат да прекарат цялата си кариера на едно място, за да се превърне в истинска легенда.

After 14 years at Borussia, Patrick Herrmann isn't going anywhere 💚🐎



